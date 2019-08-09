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American International $62 (+9,12%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+21,36%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
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В Петербурге после дождя затопило торговые центры и аэропорт Пулково

Сильные дожди в Санкт-Петербурге привели к подтоплению некоторых парковок и цокольных этажей торговых центров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Отмечается, что скопления воды также зафиксированы под несколькими мостами и виадуками.

Как сообщается на сайте городской администрации, осадки продолжаются примерно с 17:30 и могут затянуться на всю ночь.

На улицы города вышли дежурить 17 аварийных бригад. Как пояснили в администрации, при необходимости с плановых работ будут сняты еще 48 линейных бригад, которых направят к местам подтоплений. Ситуация находится на контроле специалистов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В частности, бригады предприятия проводят внеплановые объезды адресов, открывают канализационные люки для обеспечения дополнительного оттока воды, а также откачивают воду в местах массового скопления воды.

Издание «Фонтанка» со ссылкой на компанию «Воздушные ворота Северной столицы» отмечает, что в результате сильных осадков подтопило территорию аэропорта Пулково. Вечером 8 августа за три часа выпало 19,3 мм осадков. В пресс-службе оператора воздушной гавани подтвердили, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме.

Теги: Санкт-Петербург, Аэропорт Пулково, торговые центры, осадки, затопление
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