В Петербурге после дождя затопило торговые центры и аэропорт Пулково

В Петербурге после дождя затопило торговые центры и аэропорт Пулково

Сильные дожди в Санкт-Петербурге привели к подтоплению некоторых парковок и цокольных этажей торговых центров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Отмечается, что скопления воды также зафиксированы под несколькими мостами и виадуками.

Как сообщается на сайте городской администрации, осадки продолжаются примерно с 17:30 и могут затянуться на всю ночь.

На улицы города вышли дежурить 17 аварийных бригад. Как пояснили в администрации, при необходимости с плановых работ будут сняты еще 48 линейных бригад, которых направят к местам подтоплений. Ситуация находится на контроле специалистов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В частности, бригады предприятия проводят внеплановые объезды адресов, открывают канализационные люки для обеспечения дополнительного оттока воды, а также откачивают воду в местах массового скопления воды.

Издание «Фонтанка» со ссылкой на компанию «Воздушные ворота Северной столицы» отмечает, что в результате сильных осадков подтопило территорию аэропорта Пулково. Вечером 8 августа за три часа выпало 19,3 мм осадков. В пресс-службе оператора воздушной гавани подтвердили, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме.