В Киеве после ливня затопило улицы и станцию метро

В Киеве после ливня затопило улицы и станцию метро

Из-за сильного дождя на многих улицах города образовались потоки воды, движение транспорта в ряде районов было затруднено. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Киеве до конца дня

Фото: yuriy.matsarsky / Facebook

В Киеве из-за масштабного ливня подтопило станцию метро «Дорогожичи», сообщается на сайте городской государственной администрации. На месте работают аварийно-спасательные службы, которые ликвидируют последствия грозы.

Как передает «Обозреватель», неподалеку от станции на съезде под путепроводом залило проезжую часть. Из-за ливня, который привел к переполнению подземных русел рек, подтопило проезжую часть на улицах Богдана Гаврилишина, Елены Телиги и Кирилловской, сообщает госадминистрация.

Затопило также улицу Грушевского возле стадиона «Динамо», передает «Страна.ua». На улице Кирилловской, отмечает издание, было парализовано движение трамваев и автомобилей.

Как сообщает «112 Украина», из-за непогоды пробка возникла и на дороге от Национального цирка к Политехническому институту, возле станций метро «Сырец» и «Лукьяновская».

Помимо этого, по данным городской администрации, спасатели получают сообщения о поваленных деревьях. В ликвидации последствий непогоды принимают участие более 70 единиц спецтехники.