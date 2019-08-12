Минобрнауки выделит более ₽4 млрд на новое оборудование для НИИ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,50 +0,22 EUR Бирж. 73,25 +0,15 Brent 58,05 -1,06% USD Нал. 65,82 65,04 EUR Нал. 73,59 72,80 USD ЦБ 65,43 +0,17 EUR ЦБ 73,12 +0,10 EUR/USD 1,1180 -0,0023 BTC/USD Бирж. 11 389,00 -184,00 IMOEX 2 687,63 +0,30% RTSI 1 292,43 +0,23% DJIA 26 287,44 -0,34% Nasdaq 7 959,14 -1,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
CBS $85 (+72,87%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
BlackRock $537 (+25,63%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,79%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Activision Blizzard $64 (+34,23%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
CBS $85 (+72,87%) прогноз Deutsche Bank к 01.07.20
BlackRock $537 (+25,63%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,79%) прогноз ING к 30.09.19
Fox $45 (+28,5%) прогноз Credit Suisse к 02.06.20
Activision Blizzard $64 (+34,23%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 65,43 (+0,17) Quote, 12:14
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 73,12 (+0,1) Quote, 12:14
ЦБ выпустил полмиллиона монет со сценами из «Бременских музыкантов» Финансы, 12:27 $400 млн в Bitcoin и атака в сети Litecoin: главное из мира криптовалют Крипто, 12:18 Баскетбольный ЦСКА подписал контракт с лучшим снайпером Евролиги Спорт, 12:11 На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение Общество, 12:09 Матчи и чаепития: как устроена жизнь Кокорина и Мамаева в колонии Общество, 12:06  В Челябинске с крыши жилого дома упала плита Общество, 12:01 Акции и протесты: зачем компании делают рядовых сотрудников совладельцами Pro, 12:01 В Минздраве дали рекомендации родителям по подготовке ребенка к школе Общество, 12:00 Минобрнауки выделит более ₽4 млрд на новое оборудование для НИИ Общество, 12:00 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 11:54 Переход рынка на эскроу-счета не отразился на цене московских новостроек Недвижимость, 11:47 Белые воротнички: какое жилье в Москве снимают богатые иностранцы Недвижимость, 11:41 Последствия тайфуна «Лекима» в Китае. Фоторепортаж Общество, 11:39  Яшин из камеры написал Памфиловой письмо о переносе выборов в Мосгордуму Политика, 11:34
Общество ,  
0 
Минобрнауки выделит более ₽4 млрд на новое оборудование для НИИ

Минобрнауки в 2019 году планирует направить гранты в размере 4,3 млрд руб. для научных организаций. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Субсидии будут направлены на обновление приборной базы. Средства планируется реализовать в рамках национального проекта «Наука», который предусматривает обеспечение научных организаций и вузов новым конкурентоспособным оборудованием.

В общей сложности деньги получат 122 организации, которые занимаются научными исследованиями и разработками. Максимальный размер субсидии составит 285 млн руб., уточнили в пресс-службе.

Нацпроект «Наука» разработан в соответствии с майским указом президента Владимира Путина. Срок его реализации до 2024 года. Согласно целям нацпроекта, к этому времени Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования.

Теги: гранты, наука, Минобрнауки
Материалы по теме
Счетная палата предложила определить понятие «молодой ученый»
Общество
Фонд заявил об угрозе для 550 научных проектов из-за проблем с субсидией
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter