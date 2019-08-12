Минобрнауки выделит более ₽4 млрд на новое оборудование для НИИ

Минобрнауки выделит более ₽4 млрд на новое оборудование для НИИ

Минобрнауки в 2019 году планирует направить гранты в размере 4,3 млрд руб. для научных организаций. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Субсидии будут направлены на обновление приборной базы. Средства планируется реализовать в рамках национального проекта «Наука», который предусматривает обеспечение научных организаций и вузов новым конкурентоспособным оборудованием.

В общей сложности деньги получат 122 организации, которые занимаются научными исследованиями и разработками. Максимальный размер субсидии составит 285 млн руб., уточнили в пресс-службе.

Нацпроект «Наука» разработан в соответствии с майским указом президента Владимира Путина. Срок его реализации до 2024 года. Согласно целям нацпроекта, к этому времени Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования.