Фонд заявил об угрозе для 550 научных проектов из-за проблем с субсидией

Фонд заявил об угрозе для 550 научных проектов из-за проблем с субсидией

Российский научный фонд, распределяющий бюджетные деньги на перспективные исследования, временно приостановил выплаты по грантам. Приостановка выплат затронула более 500 проектов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский научный фонд (РНФ) приостановил перечисление средств, предназначенных для проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Сообщение об этом размещено на сайте фонда.

Выплаты приостановлены из-за того, что в фонд не поступила бюджетная субсидия, предназначенная на эти цели, — так называемый целевой имущественный взнос Российской Федерации. Часть замороженных выплат предназначалась молодым ученым.

Речь идет о приостановке финансирования более 550 проектов, пояснили РБК в пресс-службе организации. Это примерно седьмая часть от всех исследований, которые фонд поддерживает в 2019 году, отметил представитель РНФ.

По его словам, в общей сложности РНФ ожидает поступления из бюджета 7,3 млрд руб. Но на финансирование научной работы предназначена только часть этих средств. Точную сумму, предназначенную для выплат по грантам, пресс-служба назвать не смогла.