Фонд заявил об угрозе для 550 научных проектов из-за проблем с субсидией

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,88 0,18 EUR Бирж. 75,05 0,21 Brent 66,41 1,82% USD Нал. 66,41 65,47 EUR Нал. 75,54 74,52 USD ЦБ 65,76 0,14 EUR ЦБ 74,82 0,34 EUR/USD 1,1389 -0,0002 BTC/USD Бирж. 3 917,40 19,10 IMOEX 2 486,68 -0,29% RTSI 1 188,37 -0,39% DJIA 25 907,44 -0,58% Nasdaq 7 494,56 -0,73%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 65,76 (+0,14) Quote, 13:22
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 74,82 (+0,34) Quote, 13:22
Как превратить завод в салон красоты и центр косметологии премиум-класса РБК и ВТБ, 18:40 В сети Monero пройдет хардфорк: как получить новые токены Крипто, 18:35 Три участка ЦКАД откроют осенью 2020 года Бизнес, 18:30 Майкл Калви подал в суд на строителей за пожар в его доме Общество, 18:25 Индия потребовала немедленного возвращения захваченного Пакистаном пилота Политика, 18:11 Фонд заявил об угрозе для 550 научных проектов из-за проблем с субсидией Общество, 18:09 Российский призер Олимпиады-2014 в Сочи объявил о завершении карьеры Спорт, 18:09 СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших Общество, 18:09 МИД посоветовал россиянам не посещать районы на границе Индии и Пакистана Общество, 18:04 Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти солдата под Воронежем Общество, 17:52 Лишенный бонусных миль Алешковский подал в суд на «Аэрофлот» Общество, 17:48 Луценко счел приемлемой контрабанду из России запчастей для бронетехники Политика, 17:44 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 17:40 Японские врачи смогли спасти новорожденного весом 268 г Общество, 17:36
Общество ,  
0 
Фонд заявил об угрозе для 550 научных проектов из-за проблем с субсидией
Российский научный фонд, распределяющий бюджетные деньги на перспективные исследования, временно приостановил выплаты по грантам. Приостановка выплат затронула более 500 проектов
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский научный фонд (РНФ) приостановил перечисление средств, предназначенных для проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Сообщение об этом размещено на сайте фонда.

Выплаты приостановлены из-за того, что в фонд не поступила бюджетная субсидия, предназначенная на эти цели, — так называемый целевой имущественный взнос Российской Федерации. Часть замороженных выплат предназначалась молодым ученым.

Речь идет о приостановке финансирования более 550 проектов, пояснили РБК в пресс-службе организации. Это примерно седьмая часть от всех исследований, которые фонд поддерживает в 2019 году, отметил представитель РНФ.

По его словам, в общей сложности РНФ ожидает поступления из бюджета 7,3 млрд руб. Но на финансирование научной работы предназначена только часть этих средств. Точную сумму, предназначенную для выплат по грантам, пресс-служба назвать не смогла.

Политика
Путин запретил рекламу диссертаций и научных работ на заказ

«Фонд возобновит перечисление средств грантов после поступления в фонд субсидии», — говорится на сайте организации.

В пресс-службе Министерства образования РБК сообщили, что бюджетная субсидия не была перечислена Минфином, так как для этого правительство должно было утвердить соответствующее постановление.

Документ был подписан 21 февраля. «В настоящее время в Минфин России направлено уведомление о выполнении условий снятия блокировки лимитов бюджетных обязательств», — подчеркнули в пресс-службе Минобразования.

Российский научный фонд был учрежден в 2013 году. Он обеспечивает финансовую и организационную поддержку фундаментальных научных исследований в различных областях науки на конкурсной основе.

В 2018 году на различные научные исследования организация планировала направить 22 млрд руб., рассказывал гендиректор фонда Александр Хлунов в феврале прошлого года.

Авторы: Наталья Демченко, Полина Звездина
Теги: гранты, ученые, научная работа
Материалы по теме
Российский научный фонд в 2018 году направит на гранты 22 млрд руб.
Общество
Путин выделил гранты на 8 млрд руб. для социально ориентированных НКО
Общество
Рекордное число НКО подало заявки на президентские гранты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter