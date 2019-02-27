Фонд заявил об угрозе для 550 научных проектов из-за проблем с субсидией

Российский научный фонд (РНФ) приостановил перечисление средств, предназначенных для проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Сообщение об этом размещено на сайте фонда.
Выплаты приостановлены из-за того, что в фонд не поступила бюджетная субсидия, предназначенная на эти цели, — так называемый целевой имущественный взнос Российской Федерации. Часть замороженных выплат предназначалась молодым ученым.
Речь идет о приостановке финансирования более 550 проектов, пояснили РБК в пресс-службе организации. Это примерно седьмая часть от всех исследований, которые фонд поддерживает в 2019 году, отметил представитель РНФ.
По его словам, в общей сложности РНФ ожидает поступления из бюджета 7,3 млрд руб. Но на финансирование научной работы предназначена только часть этих средств. Точную сумму, предназначенную для выплат по грантам, пресс-служба назвать не смогла.