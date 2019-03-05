Счетная палата предложила определить понятие «молодой ученый»

Счетная палата (СП) предложила определить понятие «молодой ученый», чтобы систематизировать государственную поддержку. Об этом говорится в сообщении, поступившем в РБК.

«Статистический учет молодых ученых приводим в порядок, с Росстатом сейчас работаем. В рамках нацпроекта мы обязаны это сделать, потому что цифры у нас должны биться, и база для учета должна быть», — приводятся в сообщении слова первого замминистра науки и высшего образования Григория Трубникова.

Он добавил, что определение понятия планируется включить в новую редакцию закона о науке.

Аудитор СП Светлана Орлова отметила, что данные Росстата и Минобрнауки по числу ученых в стране расходятся на 40%. Это вызвано именно размытостью термина «молодой ученый», предельный возраст которых варьируется от 33 до 45 лет.