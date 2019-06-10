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Минздрав назвал число выявленных случаев рака в 2018 году

В 2018 году при диспансеризации было выявлено более 199 тыс. случаев злокачественных новообразований. Отмечается, что речь идет о 910,3 случая заболеваний на 100 тыс. человек. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

Более половины онкологических заболеваний обнаружили на первой и второй стадиях.

По данным Минздрава, частота выявления рака молочной железы составила 73,3 случая, рака шейки матки — 11,3, рака толстой кишки и ее придатка — 15,8 случая на 100 тыс. человек.

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Медведев поручил премировать врачей за выявление рака

В апреле главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн заявил, что в России за последнее десятилетие выросло число больных раком. Так, с 2008 по 2018 год прирост заболеваемости составил 23,7%. При этом, по его словам, в целом по стране прироста и убыли уровня смертности нет.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил премировать медицинских работников за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации. Премии начнут выплачивать с 2020 года, их величина пока не определена.

Теги: онкология, врач
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