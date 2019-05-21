Российские ракетоносцы Ту-95 пролетели вдоль берегов Аляски

Общая продолжительность полета составила более 12 часов, на отдельных этапах российские ракетоносцы сопровождали американские истребители F-22. Последний раз самолеты ВВС России совершали полеты у Аляски осенью минувшего года

Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над акваториями Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Речь идет о полете четырех ракетоносцев, который продолжался более 12 часов. На отдельных этапах российские ракетоносцы сопровождали американские истребители F-22, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Минобороны подчеркивает, что полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана летчики дальней авиации совершают регулярно. Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, подчеркивает ведомство.

В предыдущий раз российские Ту-95МС выполняли полеты у берегов Аляски в сентябре минувшего года. Тогда американские истребители F-22 поднимались на перехват российских бомбардировщиков. Решение поднять истребители в воздух было принято после того, как военные заметили ракетоносцы, летящие в опознавательной зоне ПВО Аляски, к югу от Алеутских островов. F-22 сопровождали Ту-95 до тех пор, пока те не вылетели из опознавательной зоны ПВО. Представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) подчеркнул, что бомбардировщики не нарушали границу воздушного пространства США или Канады.

До этого российские ракетоносцы появлялись у берегов Аляски в мае 2018 года. Тогда на их перехват также поднимались американские F-22.