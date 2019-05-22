Самолеты ВКС России дважды за два дня пролетели вдоль побережья Аляски

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС 22 мая провели 11-часовой полет вдоль побережья Аляски, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны.

Полет также проходил над Чукотским, Беринговым и Охотским морями. Отмечается, что российские ракетоносцы сопровождали самолеты ВВС США. Кроме того, уточняет агентство, 21 мая четыре бомбардировщика Ту-95МС также провели плановый полет с аналогичным маршрутом.

«Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана», — пояснили в Минобороны.

В конце апреля сообщалось, что российский самолет Ту-214ОН в рамках договора «Открытое небо» впервые совершил полет над военными базами на территории США. До этого власти США отказывались допускать самолет этой модели к разведывательным полетам над своей территорией.