Самолеты ВКС России дважды за два дня пролетели вдоль побережья Аляски

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,32 -0,09 EUR Бирж. 71,75 -0,17 Brent 71,08 -1,13% USD Нал. 64,87 64,00 EUR Нал. 72,38 71,42 USD ЦБ 64,42 -0,12 EUR ЦБ 71,84 -0,12 EUR/USD 1,1152 -0,0008 BTC/USD Бирж. 8 008,30 +62,30 IMOEX 2 643,64 +1,04% RTSI 1 294,76 +1,22% DJIA 25 797,05 -0,31% Nasdaq 7 754,03 -0,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
China Mobile $57 (+24,02%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+36,43%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
China Mobile $57 (+24,02%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+36,43%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 64,42 (-0,12) Quote, 13:35
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,12) Quote, 13:35
Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 18:22 В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer Общество, 18:21 Мосгордума поддержала приравнивающий вейпы к сигаретам законопроект Общество, 18:14 Губернатор после опроса ВЦИОМ предложил перенести храм в Екатеринбурге Политика, 18:02 Экс-главу «Еврофинанс Моснарбанка» заподозрили по делу о хищении ₽490 млн Политика, 18:02 Фонд - застройщик храма в Екатеринбурге отреагировал на опрос ВЦИОМа Общество, 17:57 Дружеские отношения между бизнес-партнерами: лучше или хуже для дела РБК и «Билайн» Бизнес, 17:54 Кто на самом деле получит отсрочку применения онлайн-касс Pro, 17:53 Главный тренер «Марселя» покинет свой пост по окончании сезона Спорт, 17:34 Самолеты ВКС России дважды за два дня пролетели вдоль побережья Аляски Общество, 17:32 «Потом снова в офис»: писатель Василий Аккерман — о Москве и ее жителях РБК и AFI Development, 17:26 На Украине завели новое дело против Порошенко Политика, 17:21 Как нужно регулировать криптовалюты в России Крипто, 17:14 Василевский станет основным вратарем сборной России на игре ЧМ против США Спорт, 17:10
Общество ,  
0 
Самолеты ВКС России дважды за два дня пролетели вдоль побережья Аляски

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС 22 мая провели 11-часовой полет вдоль побережья Аляски, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны.

Полет также проходил над Чукотским, Беринговым и Охотским морями. Отмечается, что российские ракетоносцы сопровождали самолеты ВВС США. Кроме того, уточняет агентство, 21 мая четыре бомбардировщика Ту-95МС также провели плановый полет с аналогичным маршрутом.

«Летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана», — пояснили в Минобороны.

В конце апреля сообщалось, что российский самолет Ту-214ОН в рамках договора «Открытое небо» впервые совершил полет над военными базами на территории США. До этого власти США отказывались допускать самолет этой модели к разведывательным полетам над своей территорией.

Теги: Ту-95МС, Аляска, пролет
Материалы по теме
Беспилотник ВВС США провел разведывательный полет в районе Крыма
Общество
Российский самолет проведет наблюдательный полет над США
Общество
Самолеты НАТО второй раз за неделю сопроводили Ту-160 над Северным морем
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter