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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+23,99%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
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«Дело «Нового величия» ,  
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Фигурантку дела «Нового величия» увезли на скорой из зала суда

Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой стало плохо во время судебного заседания, ее увезли на скорой из зала суда. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Люблинского районного суда Москвы.

У нее резко упало давление, сообщает «Дождь».

Анне Павликовой, обвиняемой в участии в экстремистской организации, на момент ареста было менее 18 лет.

В марте 2018 года десятерых членов организации «Новое величие» задержали и обвинили в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, активисты планировали совершить преступления по мотивам ненависти к действующей власти. Защита фигурантов настаивает, что организацию создали оперативник центра «Э» МВД и его агенты и вовлекли в ее деятельность обвиняемых. После общественного резонанса, несогласованной протестной акции в Москве и обращения матерей Павликовой и еще одной фигурантки, Марии Дубовик, к президенту Владимиру Путину, суд изменил этим двум фигуранткам дела меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Ранее признавший свою вину по этому делу Павел Ребровский от своих показаний отказался, объяснив, что следователи оказывали на него давление.

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Теги: "Новое величие", госпитализация, Скорая помощь, новости РБК
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