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Политика ,  
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Кличко сравнил кресло мэра Киева с электрическим стулом

Глава Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook сравнил кресло мэра с электрическим стулом, который он, тем не менее, не собирается покидать, чтобы у киевлян оставалась возможность выбирать власть в городе.

«Я не собираюсь сдаваться, <...> потому что понимаю: я стал той фигурой, от выдержки и позиции которой сегодня зависит, смогут киевлян лишить самоуправления», — написал он. Кличко отметил, что оценивать его работу должны жители столицы Украины, а не «ловкие бизнесмены», которые «влетели» во власть. Он заявил, что его продолжают «поливать грязью» и напомнил, что уже подал из-за этого в суд на телеканал «1+1».

Политика
Офис Зеленского приготовился отстранить Кличко от власти в Киеве

В конце июля источники РБК сообщили, что офис президента Владимира Зеленского намерен в ближайшее время добиться смещения Кличко с постов мэра Киева и главы городской администрации из-за «больших претензий» к политику. В частности, в окружении Зеленского полагают, что Кличко неправомерно расходовал бюджетные средства.

В августе Национальное антикоррупционнное бюро Украины завело уголовное дело по заявлению главы офиса Зеленского Андрея Богдана, который сообщил, что ему предложили $20 млн, чтобы «не двигать» Кличко с его постов.

Теги: Виталий Кличко, Мэр, должность, Киев
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