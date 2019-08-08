Друзья назвали место и дату прощания с Аллой Вербер

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,16 -0,17 EUR Бирж. 73,05 -0,13 Brent 57,54 +1,99% USD Нал. 65,68 64,70 EUR Нал. 73,61 72,63 USD ЦБ 65,13 +0,04 EUR ЦБ 73,04 +0,15 EUR/USD 1,1210 +0,0007 BTC/USD Бирж. 11 736,00 -249,00 IMOEX 2 701,66 +1,00% RTSI 1 307,00 +1,72% DJIA 26 250,37 +0,94% Nasdaq 7 986,20 +1,57%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
American International $62 (+10,83%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+23,69%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
American International $62 (+10,83%) прогноз Wells Fargo Securities к 10.07.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Capri $40 (+23,69%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 65,13 (+0,04) Quote, 14:06
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 73,04 (+0,15) Quote, 14:06
Фигурантку дела «Нового величия» увезли на скорой из зала суда Общество, 18:47 Российские прыгуны в воду выиграли золото на чемпионате Европы в Киеве Спорт, 18:27 Тест ноутбука на выживание: раскаленный песок, тряска и пыль РБК и ASUS, 18:27 После взрыва стало известно о закрытом на месяц районе Белого моря Общество, 18:27 Друзья назвали место и дату прощания с Аллой Вербер Общество, 18:25 Атамбаева доставили в МВД Киргизии после штурма резиденции Политика, 18:24 Ethereum уже ниже $223: почему криптовалюта сохранила шансы на рост Крипто, 18:22 Агент Чалова сообщил об отказе ЦСКА продать игрока английскому клубу Спорт, 18:19 Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах Политика, 18:10 В Хабаровском крае пенсионерка сутки провела в трясине рядом с медведем Общество, 18:10 В «Ашане» ответили на претензии Алибасова из-за «Крота» Общество, 18:04 «Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии Политика, 18:01 Управляющая сетью World Gym: «Мы мыслим категорией ценовой войны» Pro, 17:56 Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Политика, 17:50
Общество ,  
0 
Друзья назвали место и дату прощания с Аллой Вербер

Прощание с fashion-директором ЦУМа и вице-президентом Mercury Аллой Вербер состоится в Торонтно утром 12 августа, сообщил РБК продюсер Иосиф Пригожин.

Общество
«Мода была в моей душе с рождения»: какой была Алла Вербер

«Ее [Аллу Вербер] будут хоронить в Торонто в понедельник. Другой информации нет никакой. <...> Они [семья Вербер] среди друзей распространяют [информацию], а как это будет выглядеть я не знаю», — сообщила РБК Ольга Крутая, владелица парфюмерного бренда OKKI, жена композитора Игоря Крутого. Сообщения о прощании в Канаде РБК также подтвердила актриса Эвелина Бледанс.

Алла Вербер была вице-президентом группы компаний Mercury, которая с начала 2000-х годов управляет ЦУМом в Москве и ДЛТ в Петербурге. Она умерла в возрасте 62 лет от инфаркта

Теги: прощание, Алла Вербер, новости РБК
Материалы по теме
Как Алла Вербер открыла территорию одичалых для мировой fashion-индустрии
Бизнес
Стала известна причина смерти fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter