Друзья назвали место и дату прощания с Аллой Вербер

Прощание с fashion-директором ЦУМа и вице-президентом Mercury Аллой Вербер состоится в Торонтно утром 12 августа, сообщил РБК продюсер Иосиф Пригожин.

«Ее [Аллу Вербер] будут хоронить в Торонто в понедельник. Другой информации нет никакой. <...> Они [семья Вербер] среди друзей распространяют [информацию], а как это будет выглядеть я не знаю», — сообщила РБК Ольга Крутая, владелица парфюмерного бренда OKKI, жена композитора Игоря Крутого. Сообщения о прощании в Канаде РБК также подтвердила актриса Эвелина Бледанс.

Алла Вербер была вице-президентом группы компаний Mercury, которая с начала 2000-х годов управляет ЦУМом в Москве и ДЛТ в Петербурге. Она умерла в возрасте 62 лет от инфаркта.