Синоптики анонсировали теплые выходные в Москве

В Москве ожидаются теплые выходные, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Днем воздух прогреется до 16–21 градуса. «Дождливое ненастье покинет столичный регион. Но жарко не станет, более того, в ночь с субботы на воскресенье температура вновь понизится до 7–12 градусов», — сказала Волосюк.

По ее словам, самым теплым днем на неделе станет четверг, 8 августа. Температура воздуха поднимется в Москве до плюс 23–25 градусов, в столичном регионе — до плюс 21–26 градусов. «Погода ожидается неустойчивая, с кратковременными дождями, местами грозами», — добавила Волосюк.

В пятницу в Москве пройдут сильные дожди, температура в дневные часы составит плюс 18–20 градусов. «Пятница станет полной противоположностью четверга, потому что столичный регион будет лежать на пути активного циклона, который будет перемещаться с Балтики», — сказала представитель центра «Фобос».