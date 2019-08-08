В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очереди за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен восхитился поведением россиян в очереди за визами, правила оформления которых изменятся с 1 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди», — сказал Туоминен.

Генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила заявила, что после 1 сентября россияне будут также получать визы в Финляндию без затруднений.

С 1 сентября Финляндия будет, как и другие страны Евросоюза, запрашивать у россиян, подающих заявление на шенгенскую визу, полный комплект сопроводительных документов о поездке. В частности, теперь туристы должны будут предъявить билеты и подтверждение проживания. В посольстве страны в России, комментируя изменение условий выдачи виз, понадеялись, что число россиян, оформляющих шенген в Финляндии, не уменьшится.