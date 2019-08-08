В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очереди за визами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,29 -0,04 EUR Бирж. 73,09 -0,09 Brent 57,15 +1,29% USD Нал. 65,66 64,87 EUR Нал. 73,62 72,74 USD ЦБ 65,13 +0,04 EUR ЦБ 73,04 +0,15 EUR/USD 1,1194 -0,0009 BTC/USD Бирж. 11 883,00 -102,00 IMOEX 2 704,07 +1,09% RTSI 1 304,91 +1,56% DJIA 26 007,07 -0,09% Nasdaq 7 862,83 +0,38%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽479,77 (+13,06%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+22,74%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Газпром нефть ₽479,77 (+13,06%) прогноз Bank of America к 25.06.20
Capri $40 (+22,74%) прогноз MKM Partners к 05.06.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 65,13 (+0,04) Quote, 14:06
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 73,04 (+0,15) Quote, 14:06
Число пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии возросло до 80 Общество, 16:13 «Сочи» объявили о переходе седьмого за месяц футболиста «Зенита» Спорт, 16:11 МИД России подтвердил освобождение двух россиян из заключения в Ливии Политика, 16:09 Вторая платежная директива: чего ждать и чего бояться Pro, 16:03 Жена посла США Хантсмана назвала сроки его отъезда из России Политика, 16:01 «Аэрофлот» улучшил позиции в топ-25 авиакомпаний мира по пассажиропотоку​ Пресс-релиз, 15:57 В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очереди за визами Общество, 15:53 Владелец Victoria's Secret обвинил экс-финансиста в присвоении $46 млн Общество, 15:46 Как роботы помогают сделать телепортацию реальной. Видео Экономика инноваций, 15:41  На Украине изготовили экспериментальную водку из чернобыльской воды Технологии и медиа, 15:39 В Монголии на Халхин-Голе установили памятник маршалу Жукову Общество, 15:29 СМИ сообщили о желании Ивана Игнатьева уйти из «Краснодара» Спорт, 15:23 В парламенте Киргизии предложили объявить чрезвычайную ситуацию Политика, 15:17 «Домашний Uber»: как интернет-технологии меняют бизнес по ремонту жилья Недвижимость, 15:12
Общество ,  
0 
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очереди за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен восхитился поведением россиян в очереди за визами, правила оформления которых изменятся с 1 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди», — сказал Туоминен.

Генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила заявила, что после 1 сентября россияне будут также получать визы в Финляндию без затруднений.

Политика
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

С 1 сентября Финляндия будет, как и другие страны Евросоюза, запрашивать у россиян, подающих заявление на шенгенскую визу, полный комплект сопроводительных документов о поездке. В частности, теперь туристы должны будут предъявить билеты и подтверждение проживания. В посольстве страны в России, комментируя изменение условий выдачи виз, понадеялись, что число россиян, оформляющих шенген в Финляндии, не уменьшится.

Теги: МИД Финляндии, визы
Материалы по теме
В посольстве Финляндии прокомментировали ужесточение визовых требований
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter