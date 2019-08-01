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Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
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В посольстве Финляндии прокомментировали ужесточение визовых требований

Несмотря на ужесточение требований к получению шенгенской визы в Финляндию, количество россиян, которые хотят оформить документы через эту страну, не уменьшиться. Об этом заявили РБК в пресс-службе посольства Финляндии в России.

«Пока рано говорить, но мы, конечно, надеемся что число россиян, оформляющих шенген в Финляндии не будет уменьшаться», — сказали в диппредставительстве.

С сентября Финляндия ужесточит для россиян процесс получения шенгенской визы. Гражданам России придется предоставлять полный пакет документов — в том числе подтверждение финансовой состоятельности, места проживания и билеты. До этого россияне могли ограничиваться сокращенным пакетом документов, который включал анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.

Политика
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

Теги: шенгенская виза, виза, Финляндия, туристы
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