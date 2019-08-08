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Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
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На Украине изготовили экспериментальную водку из чернобыльской воды

Команда ученых из Великобритании и Украины изготовила «радиоактивно безопасный алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы» — крафтовую водку под брендом «Атомик». Об этом сообщается на сайте украинского агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Для изготовления продукта использовалась вода из скважин Чернобыля, которую разводили с дистиллированным алкоголем. «[Водоносный слой Чернобыля] имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции», — отмечается в сообщении агентства. Вода, отметили в ведомстве, не была загрязнена радиацией.

Эксперимент с водой проводился в рамках трехлетнего исследовательского проекта в зоне отчуждения, направленного на изучение количества радиоактивных веществ в выращенных в ней сельскохозяйственных культурах. «В очередной раз британские ученые поразили мир уникальным достижением и доказали, что невозможное становится возможным», — заявил глава ГАЗО Виталий Петрук. Группа ученых в дальнейшем планирует использовать для производства водки «Атомик» зерно, выращиваемое в зоне отчуждения. 75% прибыли от продаж планируется направлять на помощь пострадавшим от аварии.

Новость о создании водки из чернобыльской воды появилась на фоне указа президента Украины Владимира Зеленского, который в середине июля распорядился превратить зону отчуждения в одну из точек экономического роста. Речь в первую очередь шла о развитии ее туристического потенциала. Кроме того, Киев изучает возможность использования чернобыльской зоны для учений стран ЕС и НАТО.

Теги: Водка, Чернобыль, Украина
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