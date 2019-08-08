В парламенте Киргизии предложили объявить чрезвычайную ситуацию

В парламенте Киргизии (жогорку кенеше) обсуждается вопрос введения чрезвычайной ситуации в связи со штурмом резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает «АКИpress» со ссылкой на заявления депутатов во время экстренной сессии парламента.

Информацию об этом подтверждает местное издание «Кактус Медиа». По его данным, предложение ввести режим чрезвычайной ситуации поддерживает большинство депутатов. Положение о режиме ЧС должен разработать комитет про противодействию коррупции.

Депутат Акылбек Жапаров отметил в ходе заседания, что полномочия по введению режима ЧС есть у президента страны. Чрезвычайная ситуация может быть объявлена как во всей стране, так и в отдельном регионе. Парламент Киргизии может только утвердить это решение главы государства.

Обсуждение возможности введения режима ЧС в Киргизии проходит на фоне сообщений о втором штурме резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Первый штурм резиденции экс-главы государства в селе Кой-Таш начался вечером 7 августа. Силовики собирались задержать Атамбаева, так как он не появлялся на допросе в Генпрокуратуре. Его сторонники оказали сопротивление. В результате десятки спецназовцев получили ранения, в том числе огнестрельные.