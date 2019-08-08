В ГИБДД назвали наиболее опасные дороги

В ГИБДД назвали наиболее опасные дороги

Ежегодно наибольшее количество аварий со смертельным исходом в России происходит на дорогах федерального значения. Об этом заявил замначальника ГИБДД России Олег Понарьин, передает ТАСС.

Понарьин уточнил, что на федеральных трассах происходит 40% всех аварий, при которых погибают участники дорожного движения, 30% таких ДТП происходит на дорогах регионального значения, муниципальных.

Основной причиной таких ДТП он назвал превышение скорости. Столкновения машин — еще одна распространенная причина смерти в автомобильной катастрофе, отметил он.

Понарьин добавил, что ежегодно в результате аварий погибают 18 тыс. человек. Он отметил, что одна из национальных целей уменьшить их число до 3,5 тыс. к 2024 году.