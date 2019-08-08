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Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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В Екатеринбурге сквер около театра вернут в собственность города

Компания «Храм Святой Екатерины» готова передать городу сквер у Театра драмы в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что руководители Русской медной компании и Уральской горно-металлургической компании Игорь Алтушкин и Андрей Козицын заявили о своем решении мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому.

ООО «Храм Святой Екатерины» решило расторгнуть договор аренды земельного участка в районе Октябрьской площади, выделенного ранее под строительство собора. Администрация города одобрила это решение.

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«Уверен, что после передачи территории прекратятся различные спекуляции на эту тему, в том числе политические. Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, и построим собор», — отметил мэр. Он добавил, что впоследствии сквер можно будет благоустроить.

В мае в Екатеринбурге прошли массовые протесты из-за планов построить храм на территории сквера у Театра драмы. Президент Владимир Путин предложил местным властям учесть мнение жителей города. В середине июня епархия Екатеринбурга отказалась от идеи строительства собора в сквере.

Теги: Екатеринбург, сквер, Храм
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