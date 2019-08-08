Киргизское информагенство заявило о кибератаке на сайт

Киргизское информационное агентство 24 kg подверглось массированной DDoS-атаке. Об этом сообщает местный портал K-News со ссылкой на гендиректора агентства Асель Оторбаеву.

По ее словам, из-за атаки пользователи испытывают сложности с доступом на сайт. «Мы продолжаем освещать сложившуюся в стране ситуацию и будем это делать несмотря ни на что», — заявила она.

Оторбаева добавила, что атаки начались утром. По ее словам, сотрудники агентства прилагают усилия для восстановления сайта в ближайшее время.

Накануне киргизский телеканал «Апрель» сообщил в своем аккаунте в Twitter, что его отключили от сетки вещания в кабельной сети «Акнет». 24 kg отмечает, что учредителем канала является экс-президент Алмазбек Атамбаев.