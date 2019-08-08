Мединский назвал Тарантино лучшим членом тургруппы в Кремле

Министр культуры России Владимир Мединский поделился впечатлениями от экскурсии по Кремлю с американским режиссером Квентином Тарантино.

«Тарантино — человек думающий, умеющий слушать. Он был самым заинтересованным членом группы: ни на шаг не отходил от экскурсовода и ловил каждое слово», — заявил министр (цитата по «РИА Новости»).

По словам Мединского, Тарантино интересовался русской историей, и был «совершенно потрясен Москвой». «Ему показали все старые палаты, мы переходили из зала XV века в XIX, как на машине времени», — уточнил он.

Глава Минкультуры также добавил, что режиссер приезжал в Москву в 2004 году, а во время нынешнего визита отметил, что столица «сильно изменилась в лучшую сторону».