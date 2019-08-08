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Чистая прибыль «МегаФона» снизилась в два раза

Во втором квартале чистая прибыль «МегаФона» составила 2,9 млрд руб., что более чем в два раза меньше, чем за тот же период 2018 года. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Как пояснил финансовый директор «МегаФона» Никита Орлов, во втором квартале компания направила часть своей прибыли на обслуживание долга, который существенно вырос после завершения программы приобретения собственных обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) у миноритарных акционеров. Он отметил, что выкуп акций был профинансирован как за счет собственных, так и заемных средств. На 30 июня чистый долг «МегаФона» составлял 360 млрд руб. вместо 363,3 млрд руб. на конец первого квартала этого года.

Осенью 2018 года «МегаФона» провел делистинг своих ценных бумаг с Лондонской фондовой биржи, считая, что менеджменту не стоит тратить время и усилия на выполнение правил лиcтинга и что он ограничивал нужную для трансформации бизнеса гибкость. В рамках оферты миноритарным акционерам «МегаФон» выкупил 57,03 млн обыкновенных акций и 58,29 млн GDR (бумаги соответствовали 18,6% компании) на общую сумму 76 млрд руб. Для крупнейших акционеров оферта на выкуп акций была направлена в конце декабря прошлого года. В рамках нее компании предъявили к выкупу около 126,25 млн обыкновенных акций (20,36% ее уставного капитала) на сумму 83,3 млрд руб. Основным продавцом стал Газпромбанк.

При этом выручка «МегаФона» во втором квартале выросла на 4,5% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 85,6 млрд руб. Доходы от основного бизнеса — услуг мобильной связи увеличились на 5,5%, до 72 млрд руб., от услуг фиксированной связи, напротив, снизились на 15%. По словам Никиты Орлова, падение связано с тем, что во втором квартале прошлого года на выручку компании единовременный эффект оказало признание доходов от контракта по предоставлению телекоммуникационной инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в размере 800 млн руб.

Показатель OIBDA «МегаФона» во втором квартале вырос на 20,6% год, 38,9 млрд руб., рентабельность по нему достигла 45,4%. Капитальные затраты увеличились на 1,2%, до 16,4 млрд руб.

Оператор выделил до 2 млрд руб. в проект по обновлению собственного ретейла, рассказал директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев. «Мы хотим радикально изменить клиентский опыт, внедрять в салонах связи цифровые решения, делать персонифицированные, релевантные предложения для каждого абонента», — отметил он. Указанные средства направляют на изменение внешнего и внутреннего вида салонов, расширение ассортимента, обучение продавцов, рассказал Соболев. Он подчеркнул, что компания не намерена увеличивать размер своей сети (сейчас она состоит из более чем 4 тыс. собственных салонов), но может поменять локации существующих точек.

На 30 июня «МегаФон» обслуживал 77,6 млн абонентов сотовой связи, что на 0,1% больше, чем год назад.

Теги: «МегаФон», делистинг, чистая прибыль, сотовая связь
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