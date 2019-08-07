Стало известно место прощания и похорон Вилли Токарева

Прощание с певцом Вилли Токаревым состоится 9 августа, сообщила РБК его представитель.

По ее словам, прощание пройдет с 9:00 до 12:00 в Храме святителя Николая в Котельниках. После этого процессия направится на Калитниковское кладбище, где будет похоронен артист.

Токарев умер 4 августа в возрасте 84 лет. По данным СМИ, певец мог скончаться из-за онкологического заболевания.

Токарев родился в Адыгее в 1934 году. Он окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова, после чего работал в различных оркестрах и ансамблях. В 1974 году Токарев эмигрировал в США, спустя пять лет он выпустил там свой первый альбом «А жизнь — она всегда прекрасна». Основал лейбл One Man Band и записал около 20 альбомов. В 1989 году Токарев приехал в СССР с концертами, которые прошли с успехом. В 1990-х переехал в Москву.