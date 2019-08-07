Спецслужба опровергла задержание своих бойцов сторонниками Атамбаева

Информация о задержании спецназовцев Госкомитета нацбезопасности Киргизии в ходе штурма дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении спецслужбы, которое получило радио «Азаттык».

В сообщении отмечается, что спецоперация по-прежнему продолжается.

О захвате бойцов спецназа сторонниками Атамбаева ранее писали местные СМИ. В частности, портал Kaktus утверждал, что спецназовцев избивают. По данным 24.kg, силовиков действительно избили и отобрали оружие, однако о том, что их захватили, портал не сообщает.

Спецназовцы проводят штурм дома экс-президента Киргизии после того, как в конце июня парламент снял с него неприкосновенность. Генпрокуратура страны установила, что Атамбаев совершил ряд преступлений, в том числе коррупционных. Сам экс-президент отвергает все обвинения.