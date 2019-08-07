Президент Киргизии прервал отпуск на фоне ситуации с Атамбаевым

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал недельный отпуск и направился в столицу страны Бишкек. Об этом сообщается на сайте его пресс-службы.

Информация о возвращении Жээнбекова появилось на фоне сообщений о задержании экс-президента Алмазбека Атамбаева в его доме — спецназ взял здание штурмом с использованием резиновых пуль, в результате пострадали около десятка человек, включая журналиста местного издания.

Впрочем, по словам адвоката Атамбаева Сергея Слесарева, «он находится в безопасном месте» и не задержан. Информацию о задержании также опровергла местный депутат Ирина Карамушкина.

В конце июня парламент Киргизии снял с Атамбаева, который занимал пост президента с 2011 по 2018 год, неприкосновенность. Это произошло после того, как генпрокурор страны обнаружил в его деятельности признаки незаконного обогащения, коррупции и завладения земельным участком.