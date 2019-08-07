Путина проинформировали о ситуации с экс-президентом Киргизии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,55 +0,28 EUR Бирж. 73,61 +0,50 Brent 56,42 -5,37% USD Нал. 66,15 64,77 EUR Нал. 74,25 72,82 USD ЦБ 65,09 -0,11 EUR ЦБ 72,89 -0,18 EUR/USD 1,1230 +0,0026 BTC/USD Бирж. 11 584,00 +108,10 IMOEX 2 676,75 -0,25% RTSI 1 285,75 -0,68% DJIA 25 740,30 -1,11% Nasdaq 7 784,11 -0,63%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,28%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+26,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Серебро $18 (+4,96%) прогноз Commerzbank к 31.12.19
Walt Disney $150 (+11,28%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+26,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 65,09 (-0,11) Quote, 12:30
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 72,89 (-0,18) Quote, 12:30
Дочь и депутат опровергли задержание экс-президента Киргизии Атамбаева Политика, 19:49 Президент Киргизии прервал отпуск на фоне ситуации с Атамбаевым Политика, 19:47 ФСИН ответила на сообщения о пытках в СИЗО в Петербурге Общество, 19:41 Спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии Атамбаева. Главное Политика, 19:35 Цифровой мир будущего глазами писателей-фантастов РБК и Selectel, 19:34 Подмосковный участок самой загруженной трассы отремонтируют за ₽15 млрд Бизнес, 19:20 Кокорин и Мамаев сыграют в колонии против команды из второй лиги Спорт, 19:20 Путина проинформировали о ситуации с экс-президентом Киргизии Политика, 19:09 Cиловики сообщили о вооружении штурмовавшего дом Атамбаева спецназа Политика, 19:05 В Краснодаре неизвестные сообщили о минировании двух самолетов Общество, 19:04 Тренер сборной России по волейболу извинился после обвинений в расизме Спорт, 18:57 Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве Политика, 18:55 Выполнявший рейс в Ереван лайнер Nordwind прервал взлет из Шереметьево Общество, 18:45 Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж Политика, 18:43 
Политика ,  
0 
Путина проинформировали о ситуации с экс-президентом Киргизии

Президент Владимир Путин проинформирован о ситуации в Киргизии, где силовики пошли на штурм дома экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Там отметили, что Путин получает «самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации».

Фотогалерея 
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

Атамбаев был задержан 7 августа в своем доме после того, как здание штурмовал спецназ. В ходе штурма применялись резиновые пули, в результате пострадали около десяти человек, в том числе бывший депутат парламента Киргизии.

Атамбаев занимал пост главы государства с 2011 по 2017 год. В 2019 году специальная парламентская комиссия обвинила его в сокрытии доходов, коррупции и других преступлениях. В конце июня с него сняли неприкосновенность. Атамбаев назвал обвинения «бредом», а уголовное дело — построенным на «слухах и грязных фантазиях».

Путин в последний раз встречался с экс-президентом Киргизии в Москве в конце июля. Атамбаев прилетел в Россию на частном самолете с территории российской базы в Киргизии. Стороны, по словам российского лидера, обсуждали «ситуацию в регионе и в Кыргызстане». Путин также отметил, что «всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности».

Теги: Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, задержание
Материалы по теме
Появилось видео штурма дома бывшего президента Киргизии
Политика
Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома
Политика
Cиловики сообщили о вооружении штурмовавшего дом Атамбаева спецназа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter