Путина проинформировали о ситуации с экс-президентом Киргизии

Президент Владимир Путин проинформирован о ситуации в Киргизии, где силовики пошли на штурм дома экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Там отметили, что Путин получает «самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации».

Атамбаев был задержан 7 августа в своем доме после того, как здание штурмовал спецназ. В ходе штурма применялись резиновые пули, в результате пострадали около десяти человек, в том числе бывший депутат парламента Киргизии.

Атамбаев занимал пост главы государства с 2011 по 2017 год. В 2019 году специальная парламентская комиссия обвинила его в сокрытии доходов, коррупции и других преступлениях. В конце июня с него сняли неприкосновенность. Атамбаев назвал обвинения «бредом», а уголовное дело — построенным на «слухах и грязных фантазиях».