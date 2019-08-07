Кузнецова назвала статистическим фактом понятие «бедные дети»

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила «РИА Новости», что понятие «бедные дети» на сегодняшний день «стало статистическим фактом, а не абстрактной формулировкой». Таким образом она прокомментировала заметку РБК о том, что четверть детей в России живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума.

Омбудсмен добавила, что после публикации статистики очевидна необходимость принятия закона о многодетных семьях. По словам Кузнецовой, документ уже подготовлен и находится в стадии согласования. «Закон позволит решить многие важные задачи по поддержке семей с детьми», — добавила она.

Кузнецова напомнила, что одной из главных задач нацпроектов являются меры по преодолению бедности. «Очень важно, чтобы их исполнение не было формальными отчетами, а стало реальными действиями к исправлению ситуации», — сказала она.



Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что 26% российских детей живут в семьях, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума. Уровень бедности среди детей оказался вдвое выше, чем общий показатель по стране. Наиболее остро вопрос бедности стоит в сельских регионах, где доля малоимущих семей с детьми составляет 45%.

В пресс-службе Минтруда заявили, что в материале были использованы устаревшие статистические данные за 2017 год и поддержка, оказываемая семьям с детьми, существенно выросла с 2018 года.