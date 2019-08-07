Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России

В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали «РИА Новости» информацию о том, что четверть детей в России живут за чертой бедности. Ранее об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Как заявили в пресс-службе Минтруда, в материале были использованы устаревшие статистические данные за 2017 год. Отмечается, что с 2018 года поддержка, оказываемая семьям с детьми, существенно выросла. Минтруд отметил, что основная помощь оказывается именно этой категории населения.

РБК со ссылкой на данные Росстата написал, что 26% российских детей живут в семьях, чьи доходы оказались ниже прожиточного минимума. Уровень бедности среди детей оказался вдвое выше, чем общий показатель по стране. Наиболее остро вопрос бедности стоит в сельских регионах, где доля малоимущих семей с детьми составляет 45%.