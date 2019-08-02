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VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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ЦИК допустил упрощение процесса сбора подписей после выборов в Москве

Центральная избирательная комиссия считает, что процесс сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов можно упростить, однако соответствующие предложения можно рассмотреть только после завершения текущей кампании. Об этом на заседании комиссии сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

«Мы тоже считаем, что есть проблемы, есть возможности для упрощения процесса сбора подписей», — заявила Памфилова. По ее словам, это позволит сделать процесс более определенным и избежать возможностей «по надуманным поводам отторгать кандидатов».

Она отметила, что ЦИК подготовила такие предложения на основе обсуждения с экспертами. «Они есть, я уверена, в рабочей группе в администрации президента. И после выборов наряду с другими они будут рассматриваться, обсуждаться», — сказала Памфилова.

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Институт сбора подписей действует в 26 странах — членах Совета Европы и в ряде других государств, напомнила глава ЦИК. «Для настоящего политика, который начинает проходить путь с муниципальных выборов и выше, это способ общения со своими избирателями», — заявила она.

Абсолютное большинство независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, которые состоятся в сентябре, получили отказ в регистрации. Как пояснял глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, причиной стал брак в собранных подписях. После этого в столице последовало несколько акций протеста, последняя из которых прошла 27 июля и не была согласована. На встрече с выдвиженцами, которым отказали в регистрации, Памфилова заявила, что сомнения избиркомов будут трактоваться в пользу кандидатов, но при этом отметила, что по закону всех сдавших подписи зарегистрировать невозможно.

Теги: Элла Памфилова, Выборы, подписи, ЦИК
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