МИД Грузии осудил встречу Путина и главы Абхазии

Состоявшаяся в Сочи встреча президента России Владимира Путина и главы Абхазии Рауля Хаджимбы направлена против суверенитета и территориальной целостности Грузии, говорится в сообщении официального представителя МИД Грузии Владимира Константиниди.

«Встреча Владимира Путина с лидером оккупационного режима перед 11-й годовщиной августовской российско-грузинской войны 2008 года представляет собой очередную незаконную попытку провести легитимацию оккупационных режимов и узаконить собственный контроль над оккупированными регионами», — заявил представитель грузинского внешнеполитического ведомства.

По мнению Константиниди, действия России «направлены против государственности, суверенитета и территориальной целостности Грузии и грубо игнорируют фундаментальные нормы международного права».

6 августа президент России Владимир Путин в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей встретился с главой Абхазии Раулем Хаджимбой. Стороны обсудили планы по реализации совместных проектов. Встреча прошла в преддверии 11-й годовщины признания Россией независимости Абхазии.