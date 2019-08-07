Южная Осетия решила признать геноцидом нападение Грузии в 2008 году

Южная Осетия готовится официально признать свой вооруженный конфликт с Грузией, который произошел в августе 2008 года, геноцидом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента республики Анатолия Бибилова.

«Да. Об этом идет разговор, — сказал он. — Без сомнения, мы это [нападение грузинских войск] будем привязывать к геноциду 1920 года».

В 1920 году у Цхинвала был вооруженный конфликт с Тбилиси. Тогда на территорию Южной Осетии вторглась армия меньшевистской Грузии. Жертвами конфликта стали около 5,3 тыс. человек, это примерно 8% от всего населения Южной Осетии. В 2007 году парламент Южной Осетии постановил признать эти события геноцидом.

По словам Бибилова, человеческих потерь среди осетин в 1920-м было больше, но потери даже в 500 человек для небольшого народа являются большими.

«Те народы, которые имеют 10 или 20 млн населения, миллиард населения — для них, может быть, 500 человек — это ничего. Но для такого маленького этноса, как осетины, 500 человек — это как раз и есть геноцид», — уточнил он.