В Чечне сообщили о посвященной Кадырову последней песне Вилли Токарева

Певец Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщил на своей странице в Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

https://www.instagram.com/p/B01kw6novvF/

«Я общался с супругой покойного, с друзьями семьи, и они мне ее [песню] переслали, я у них взял разрешение на публикацию», — заявил Умаров РБК.

В композиции под музыку в кавказском стиле перечисляются заслуги Кадырова и достоинства региона. «Мы считаем, что Вилли Токарев — это очень знаменитый, известный человек, нам было приятно [что он посвятил песню главе Чечни]», — добавил Умаров.