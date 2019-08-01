Синоптики предупредили о десяти холодных днях августа в Москве

В начале августа москвичей ждет особенно холодная погода, хотя говорить об аномальных холодах рано. Об этом сообщил РБК ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что самыми холодными должны быть первые десять дней. «Температура воздуха в Москве будет меняться в диапазоне 14–19 градусов, что примерно на 4–6 градусов ниже климатической нормы», — сказал Леус.

Средняя температура августа, как ожидают специалисты, будет на полградуса ниже нормы. При этом, уточнил Леус, нормой для Москвы считают температуру около плюс 17 градусов. «То есть если по норме должно быть плюс 16,5–17 градусов, то, соответственно, будет [на полградуса] холоднее», — сообщил синоптик.

Холодный август специалисты ожидают и по всей Центральной России. Выше многолетних значений температура может оказаться только на Крайнем Севере.