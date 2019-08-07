Россияне назвали главные потребности своих семей

Главными семейными потребностями для «нормальной жизни» россияне назвали полноценное питание, оплату жилья и одежду. Об этом сообщается в исследовании Левада-центра, проведенном в конце июля.

Так, отвечая на вопрос «На какие семейные нужды должно хватать денег семье, чтобы жить нормально?», 77% респондентов назвали полноценное и качественное питание, 62% — оплату жилья (оплату аренды и жилищно-коммунальных услуг); одежду и обувь выбрали 55% респондентов. В конце списка россияне поместили досуг и развлечения. Их выбрали лишь 6% респондентов.

Эксперты Левада-центра сопоставили данные со схожим опросом от 2017 года. Выяснилось, что первая тройка семейных нужд значительно не изменилась, однако за прошедшие два года россияне стали большее значение придавать покупке лекарств, лечению и оплате услуг ЖКХ. Это может указывать на снижение доступности данных статей расходов для части населения, отмечают авторы исследования.

Ранее россияне назвали самыми распространенными беды со своим жильем. По данным опроса Левада-центра, пожары, протечки, перепады напряжения и другие неприятности, приводившие к повреждениям жилья и расположенного в нем имущества, случались с каждым третьим жителем России. Однако добровольно страхуют свое жилье лишь 3%.