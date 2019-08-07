Шесть россиян пострадали в аварии в турецкой Аланье

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,10 -0,17 EUR Бирж. 72,82 -0,29 Brent 58,66 -1,61% USD Нал. 65,44 64,70 EUR Нал. 73,31 72,52 USD ЦБ 65,20 +0,15 EUR ЦБ 73,07 +0,70 EUR/USD 1,1192 -0,0012 BTC/USD Бирж. 11 530,00 +54,10 IMOEX 2 679,90 -0,13% RTSI 1 296,83 +0,18% DJIA 26 029,52 +1,21% Nasdaq 7 833,27 +1,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Discovery $37 (+26,71%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+39,91%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Discovery $37 (+26,71%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+39,91%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 65,2 (+0,15) Quote, 06 авг, 13:25
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 73,07 (+0,7) Quote, 06 авг, 13:25
10 самых полезных орехов Pink, 12:04 Киев подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в Ливии Политика, 12:03 Британский журналист предложил не лечить людей с ожирением Общество, 11:59 В подмосковном Долгопрудном автобус насмерть сбил двух пешеходов Общество, 11:56 Агент Малкома отреагировал на «расистский» баннер болельщиков «Зенита» Спорт, 11:49 Мадуро назвал Болтона заказчиком покушения на себя Политика, 11:47 В Японии напомнили о переговорах с Москвой после протестов из-за Курил Политика, 11:43 Лекция Тони Роббинса и отказ от алкоголя: свежие тренды корпоративов Pro, 11:38 Шесть россиян пострадали в аварии в турецкой Аланье Общество, 11:35 Поля из деревки — о русской глубинке и популярности Стиль, 11:24 Зеленский попросил Путина повлиять на «ту сторону» конфликта в Донбассе Политика, 11:21 Росстат выяснил основные причины увольнений в России Экономика, 11:17 РФС решил не рассматривать дело о «расистском» баннере фанатов «Зенита» Спорт, 11:13 Почему все больше компаний хотят работать в коворкингах Недвижимость, 11:11 
Общество ,  
0 
Шесть россиян пострадали в аварии в турецкой Аланье

Десять иностранных туристов, в том числе шесть россиян, пострадали в ДТП в турецкой Аланье, сообщает газета Yeni Alanya. 

ДТП произошло 6 августа во время поездки на джипах в каньон Сападере в горах возле района Манавгат. Водитель не справился с управлением, транспортное средство перевернулось и упало с высоты 20 м.

В результате аварии погиб 46-летний турист из Нидерландов. Шесть россиян получили ранения, двое позже были отправлены в больницу Антальи. Местная полиция ведет расследование происшествия.

Информацию о пострадавших россиянах РБК подтвердили в генеральном консульстве России в Анталье. «Информация подтверждается, пострадали шесть человек, они находятся в больнице, подробности инцидента уточняются», — сообщили в генконсульстве.

Общество
В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 25 туристов

В конце июля в турецкой Анталье в ДТП с автобусом получили травмы 25 туристов из Норвегии и Польши. Месяцем ранее там же при столкновении туристического автобуса с автомобилем пострадали 11 человек. Шестерых госпитализировали, включая двоих россиян. Россияне получили незначительные ссадины и ушибы, их выписали после оказания первой помощи.

Теги: Туристы из России, Аланья, авария, новости РБК
Материалы по теме
В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 25 туристов
Общество
В Анталье в ДТП с туристическим автобусом пострадали два россиянина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter