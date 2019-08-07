Шесть россиян пострадали в аварии в турецкой Аланье

Шесть россиян пострадали в аварии в турецкой Аланье

Десять иностранных туристов, в том числе шесть россиян, пострадали в ДТП в турецкой Аланье, сообщает газета Yeni Alanya.

ДТП произошло 6 августа во время поездки на джипах в каньон Сападере в горах возле района Манавгат. Водитель не справился с управлением, транспортное средство перевернулось и упало с высоты 20 м.

В результате аварии погиб 46-летний турист из Нидерландов. Шесть россиян получили ранения, двое позже были отправлены в больницу Антальи. Местная полиция ведет расследование происшествия.

Информацию о пострадавших россиянах РБК подтвердили в генеральном консульстве России в Анталье. «Информация подтверждается, пострадали шесть человек, они находятся в больнице, подробности инцидента уточняются», — сообщили в генконсульстве.