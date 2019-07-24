В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 25 туристов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,14 -0,03 EUR Бирж. 70,32 -0,14 Brent 64,08 +1,55% USD Нал. 63,50 62,82 EUR Нал. 70,87 70,04 USD ЦБ 63,13 +0,15 EUR ЦБ 70,64 -0,02 EUR/USD 1,1137 -0,0016 BTC/USD Бирж. 9 734,60 -111,20 IMOEX 2 694,47 -0,24% RTSI 1 344,52 -0,07% DJIA 27 349,19 +0,65% Nasdaq 8 251,40 +0,58%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
United Technologies $165 (+23,81%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,21%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
United Technologies $165 (+23,81%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,21%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 63,13 (+0,15) Quote, 23 июл, 12:22
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 70,64 (-0,02) Quote, 23 июл, 12:22
Спасатели опровергли информацию о перевернувшейся в Москве лодке Общество, 11:35 Зачем идти на биеннале современного искусства в музее Уитни в Нью-Йорке Стиль, 11:30 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 11:27 Четыре мифа о цифровой трансформации: о чем знают только 8% компаний Pro, 11:22 Губернатор поручил проработать решение о закрытии сгоревшего лагеря Общество, 11:21 Почему цена Bitcoin будет расти Крипто, 11:18 Робот Федор задержится на МКС на четыре дня Общество, 11:09 Цены на однушки в новостройках Москвы достигли исторического рекорда Недвижимость, 11:06 Загитова подарила премьеру Японии плюшевую собаку акита-ину Спорт, 11:06 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 10:50 В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 25 туристов Общество, 10:41 После пожара в детском лагере завели дело против сотрудника МЧС Общество, 10:41 Роналду прыгнул на полицейского во время задержания болельщика Спорт, 10:37 Что изменится в девелоперских проектах после перехода на эскроу Недвижимость, 10:26
Общество ,  
0 
В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 25 туристов

В провинции Анталья (Турция) по меньшей мере 25 человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса с туристами из Норвегии и Польши. Об этом сообщают издания Milliyet и NTV.

ДТП произошло в районе города Кемер. Туристический автобус съехал с дороги и перевернулся. Большинство раненых получили травмы из-за треснувшего стекла. Они находятся в больницах Кемера и Кумлуки.

Россиян в перевернувшемся автобусе не было, заявили РБК в генеральном консульстве России в Анталье.

В июне в Анталье при столкновении туристического автобуса с автомобилем пострадали 11 человек. Шестеро из них госпитализировали, включая двоих россиян. Россияне получили незначительные ссадины и ушибы, их выписали после оказания первой помощи.
 

Теги: Анталья, Турция, туристы, новости РБК
Материалы по теме
В аэропорту болгарского Бургаса застряла группа российских туристов
Общество
Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Гагре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter