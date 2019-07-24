В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 25 туристов

В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 25 туристов

В провинции Анталья (Турция) по меньшей мере 25 человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса с туристами из Норвегии и Польши. Об этом сообщают издания Milliyet и NTV.

ДТП произошло в районе города Кемер. Туристический автобус съехал с дороги и перевернулся. Большинство раненых получили травмы из-за треснувшего стекла. Они находятся в больницах Кемера и Кумлуки.

Россиян в перевернувшемся автобусе не было, заявили РБК в генеральном консульстве России в Анталье.

В июне в Анталье при столкновении туристического автобуса с автомобилем пострадали 11 человек. Шестеро из них госпитализировали, включая двоих россиян. Россияне получили незначительные ссадины и ушибы, их выписали после оказания первой помощи.

