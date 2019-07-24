Общество , 24 июл, 10:41
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В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 25 туристов
В провинции Анталья (Турция) по меньшей мере 25 человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса с туристами из Норвегии и Польши. Об этом сообщают издания Milliyet и NTV.
ДТП произошло в районе города Кемер. Туристический автобус съехал с дороги и перевернулся. Большинство раненых получили травмы из-за треснувшего стекла. Они находятся в больницах Кемера и Кумлуки.
Россиян в перевернувшемся автобусе не было, заявили РБК в генеральном консульстве России в Анталье.
В июне в Анталье при столкновении туристического автобуса с автомобилем пострадали 11 человек. Шестеро из них госпитализировали, включая двоих россиян. Россияне получили незначительные ссадины и ушибы, их выписали после оказания первой помощи.