Росстат выяснил основные причины увольнений в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,10 -0,17 EUR Бирж. 72,82 -0,29 Brent 58,66 -1,61% USD Нал. 65,44 64,70 EUR Нал. 73,31 72,52 USD ЦБ 65,20 +0,15 EUR ЦБ 73,07 +0,70 EUR/USD 1,1192 -0,0012 BTC/USD Бирж. 11 530,00 +54,10 IMOEX 2 679,90 -0,13% RTSI 1 296,83 +0,18% DJIA 26 029,52 +1,21% Nasdaq 7 833,27 +1,39%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Discovery $37 (+26,71%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+39,91%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Discovery $37 (+26,71%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+39,91%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 65,2 (+0,15) Quote, 06 авг, 13:25
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 73,07 (+0,7) Quote, 06 авг, 13:25
10 самых полезных орехов Pink, 12:04 Киев подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в Ливии Политика, 12:03 Британский журналист предложил не лечить людей с ожирением Общество, 11:59 В подмосковном Долгопрудном автобус насмерть сбил двух пешеходов Общество, 11:56 Агент Малкома отреагировал на «расистский» баннер болельщиков «Зенита» Спорт, 11:49 Мадуро назвал Болтона заказчиком покушения на себя Политика, 11:47 В Японии напомнили о переговорах с Москвой после протестов из-за Курил Политика, 11:43 Лекция Тони Роббинса и отказ от алкоголя: свежие тренды корпоративов Pro, 11:38 Шесть россиян пострадали в аварии в турецкой Аланье Общество, 11:35 Поля из деревки — о русской глубинке и популярности Стиль, 11:24 Зеленский попросил Путина повлиять на «ту сторону» конфликта в Донбассе Политика, 11:21 Росстат выяснил основные причины увольнений в России Экономика, 11:17 РФС решил не рассматривать дело о «расистском» баннере фанатов «Зенита» Спорт, 11:13 Почему все больше компаний хотят работать в коворкингах Недвижимость, 11:11 
Экономика ,  
0 
Росстат выяснил основные причины увольнений в России

Росстат выявил основные причины незанятости в России по итогам первого квартала 2019 года. Результаты исследования приводит телеканал RT.

По данным Росстата, 16,1% безработных, имеющих опыт работы (76% от общего количества), ушли с прошлого места занятости из-за сокращения штата, закрытия компании или собственного дела. Еще 26,6% респондентов уволились по собственному желанию. По окончании срока действия договора гражданско-правового характера или срочного договора прекратили работу более 6% россиян. Около 0,3% не работают по причине увольнения из вооруженных сил. При этом более четверти опрошенных (26,8%) указали другие причины.

Экономика
Четверть детей в России оказались за чертой бедности

Ранее Росстат представил исследование реальных доходов россиян, согласно которому они продолжили падение. По данным ведомства, реальные располагаемые денежные доходы жителей страны (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году. По итогам первого полугодия реальные доходы граждан снизились на 1,3% в годовом выражении.

Теги: Росстат, безработица
Материалы по теме
Зарплата каждого пятого работника образования оказалась меньше ₽15 тыс.
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter