Росстат выяснил основные причины увольнений в России

Росстат выявил основные причины незанятости в России по итогам первого квартала 2019 года. Результаты исследования приводит телеканал RT.

По данным Росстата, 16,1% безработных, имеющих опыт работы (76% от общего количества), ушли с прошлого места занятости из-за сокращения штата, закрытия компании или собственного дела. Еще 26,6% респондентов уволились по собственному желанию. По окончании срока действия договора гражданско-правового характера или срочного договора прекратили работу более 6% россиян. Около 0,3% не работают по причине увольнения из вооруженных сил. При этом более четверти опрошенных (26,8%) указали другие причины.

Ранее Росстат представил исследование реальных доходов россиян, согласно которому они продолжили падение. По данным ведомства, реальные располагаемые денежные доходы жителей страны (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году. По итогам первого полугодия реальные доходы граждан снизились на 1,3% в годовом выражении.