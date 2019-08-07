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Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
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В Японии напомнили о переговорах с Москвой после протестов из-за Курил

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что переговоры о мирном договоре с Россией необходимо вести в мирной обстановке.

Так он ответил на вопросы журналистов о реакции Токио на вызов посла Японии в России в МИД, сообщает японский портал Biglobe.

Реагируя на замечание, что Россия и Япония сейчас находятся в состоянии взаимного обмена протестами, Суга отметил, что предпочтет воздержаться от ответа. «Мы хотели бы и впредь настойчиво продолжать переговоры, ориентируясь на то, что нужно решать территориальные вопросы и заключать мирный договор», — сказал он.

Между Японией и Россией после Второй мировой войны не был заключен мирный договор. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали документ, согласно которому Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Японии двух курильских островов — Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа в документе не затрагивалась. Япония считает декларацию лишь частью решения проблемы и не отказывается от претензий на все острова.

В начале августа Токио осудил визит на острова российского премьера Дмитрия Медведева, а также выразил протест из-за проведения Москвой учебных стрельб у Кунашира.

После этого посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки вызвали в МИД России, где замминистра Игорь Моргулов заявил ему о неприемлемости протестов со стороны Токио из-за действий России на Курилах.

Теги: Япония, Курилы, переговоры
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