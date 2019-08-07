СМИ сообщили о возвращении Порошенко на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из отпуска. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в Госпогранслужбе.

По данным издания, самолет с Порошенко на борту вылетел из Дубаи 6 августа в 20:35 мск, а 7 августа в 02:30 мск он приземлился в аэропорту Жуляны в Киеве.

«Он стоял, видимо, на Мальдивских островах. После Дубая исчез с радаров. И нигде не использовался», — отметил собеседник издания.

«Страна.ua» также сфотографировала два автомобиля Mercedes. Издание утверждает, что на них Порошенко покинул аэропорт. По его данным, номер одного из автомобилей совпадает с номером машины, на которой бывшего президента привозили на допрос в здание Государственного бюро расследований Украины (ГБР).