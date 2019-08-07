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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,51%) прогноз Cowen к 04.08.20
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Технологии и медиа ,  
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Twitter признался в передаче данных пользователей без их согласия

Социальная сеть микроблогов Twitter сообщила, что она делилась данными пользователей без их разрешения. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее сайте.

«Вы доверяете нам следовать вашему выбору, и мы потерпели неудачу. Мы сожалеем, что это произошло, и предпринимаем шаги, чтобы убедиться, что мы не совершим подобную ошибку снова», — отмечается в сообщении.

В Twitter рассказали, что обнаружили проблемы в приложении, из-за которых не должным образом работали настройки.

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Twitter оплатила штраф за нарушение закона о хранении персональных данных

В соцсети отметили, что в связи с этим если пользователь просмотрел рекламу в мобильном приложении Twitter, или нажал на нее, или пользовался приложением с мая 2018 года, то компания делилась некоторыми данными с «надежными партнерами» по рекламе, даже если пользователь не давал на это согласия. В частности, кодом страны, информацией об объявлении и о том, взаимодействовал ли человек с рекламой и когда.

Проблемы с настройками устранили 5 августа 2019 года. В соцсети добавили, что проводят расследование с целью определить, на кого они могли повлиять.

В начале апреля суд в Москве оштрафовал соцсеть Twitter на 3 тыс. руб. за то, что она не предоставила сведения о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей. В начале августа компания оплатила штраф.

Теги: Twitter, данные пользователей, Реклама
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