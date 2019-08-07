SpaceX запустила израильский спутник AMOS-17 на орбиту Земли

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту израильский спутник AMOS-17. Об этом сообщается на сайте компании SpaceX.

Запуск ракеты прошел 6 августа в 19:23 по местному времени (7 августа 02:23 мск) с мыса Канаверал во Флориде. Через 31 минуту после старта спутник развернулся на орбите. The Jerusalem Post добавляет, что спутник будет обеспечивать связь для стран Африки, расположенных к югу от Сахары, а также на Ближнем Востоке и в Европе.

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter видеозапись приземления обтекателя ракеты на специальную лодку.