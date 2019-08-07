В Москве объявили план «Перехват» после драки со стрельбой на юге города

В Москве объявили план «Перехват» после драки со стрельбой на юге города

В Москве объявили план «Перехват» после конфликта со стрельбой на Болотниковской улице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию подтверждает телеканал РЕН ТВ.

По словам источника агентства, массовая драка и стрельба произошла в районе дома 11. «Стрелявшие скрылись на автомобиле Infiniti, объявлен план «Перехват», — сказал собеседник ТАСС.

На юге Москвы на улице Болотниковской произошел конфликт между двумя группами людей. В пресс-службе столичного главка полиции РБК отмечали, что, предположительно, участники конфликта применили травматический пистолет. В результате пострадали два человека. Одного из них госпитализировали.

В пресс-службе добавляли, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, и ведутся поиски участников конфликта. При этом в главке рассказали, что их точное число пока неизвестно, но оно меньше 60 человек.