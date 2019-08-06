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Marriott $138 (+7,4%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+5,82%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+21,19%) прогноз Cowen к 31.07.20
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На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой

На улице Болотниковской на юге Москвы произошел конфликт между двумя группами людей, сообщил РБК дежурный пресс-службы столичного главка полиции.

«В ходе столкновения, по свидетельствам очевидцев, которые слышали выстрелы, использовался, предположительно, травматический пистолет», — сказал собеседник РБК.

Он отметил, что в результате пострадали два человека, одного из них госпитализировали.

Общество
При стрельбе на севере Москвы пострадали два человека

Другие участники конфликта с места происшествия скрылись на машине марки Infinity. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. «Число участников конфликта пока неизвестно. Сейчас их ищут», — сказали в пресс-службе.

Днем 6 августа у станции московского метро «Площадь Ильича» произошла массовая драка. В результате пострадали несколько человек. Полиция проводит проверку.

Теги: новости РБК, Москва, конфликт
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