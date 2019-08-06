На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой

На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой

На улице Болотниковской на юге Москвы произошел конфликт между двумя группами людей, сообщил РБК дежурный пресс-службы столичного главка полиции.

«В ходе столкновения, по свидетельствам очевидцев, которые слышали выстрелы, использовался, предположительно, травматический пистолет», — сказал собеседник РБК.

Он отметил, что в результате пострадали два человека, одного из них госпитализировали.

Другие участники конфликта с места происшествия скрылись на машине марки Infinity. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. «Число участников конфликта пока неизвестно. Сейчас их ищут», — сказали в пресс-службе.