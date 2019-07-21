Общество , 21 июл, 01:29
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При стрельбе на севере Москвы пострадали два человека
На севере Москвы неизвестный ранил двух человек из травматического пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел в 4-м Вятском переулке в Савеловском районе Москвы. Стрелявший скрылся с места происшествия.
Пострадавших с незначительными травмами осматривают врачи. Полиция разыскивает стрелка и устанавливает его мотивы.
17 июля неизвестный открыл стрельбу на проспекте Андропова возле метро «Коломенская». Пострадал один человек, его доставили в больницу. Для розыска и задержания стрелка полиция ввела план «Перехват».