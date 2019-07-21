При стрельбе на севере Москвы пострадали два человека

При стрельбе на севере Москвы пострадали два человека

На севере Москвы неизвестный ранил двух человек из травматического пистолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в 4-м Вятском переулке в Савеловском районе Москвы. Стрелявший скрылся с места происшествия.

Пострадавших с незначительными травмами осматривают врачи. Полиция разыскивает стрелка и устанавливает его мотивы.

17 июля неизвестный открыл стрельбу на проспекте Андропова возле метро «Коломенская». Пострадал один человек, его доставили в больницу. Для розыска и задержания стрелка полиция ввела план «Перехват».