В посольстве США подтвердили подлинность письма Хантсмана об отставке

Пресс-секретарь американского посольства подтвердил корреспонденту РБК подлинность письма посла США в России Джона Хантсмана об отставке, которое опубликовала газета The Salt Lake Tribune.

«Я могу подтвердить, что это то письмо, которое отправил посол», — сказал пресс-секретарь.

Ранее американская газета The Salt Lake Tribune опубликовала заявление Хантсмана об отставке с должности посла США в России, которое он подал на имя президента Дональда Трампа. В нем посол отметил, что для него было честью служить в России в «исторически сложный период» в отношениях между двумя странами. Он прекратит работу с 3 октября.

В середине июня журнал The Atlantic сообщал о возможной отставке Хантсмана, который возглавляет американскую дипмиссию с 2017 года. Источники издания отмечали, что посол планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Юта.