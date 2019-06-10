СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана

Это может произойти к концу года. По информации источников The Atlantic, Джон Хантсман рассматривает возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора штата Юта

Джон Хантсман (Фото: Eric Thayer / Reuters)

Посол США в России Джон Хантсман, который возглавляет американскую миссию с 2017 года, может к концу года покинуть свой пост и вернуться в Вашингтон. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал The Atlantic.

По словам четырех собеседников издания, американский дипломат планирует выдвигаться на пост губернатора штата Юта.

«Это не пустая болтовня. Он серьезно обдумывает это», — заявил Чак Уоррен, республиканский консультант, который некоторое время назад был менеджером кампании Хантсмана во время его первого губернаторского опыта (посол уже был губернатором Юты с 2005 по 2009 годы).

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