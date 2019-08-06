Глава СПЧ прокомментировал требование отнять ребенка у участников митинга

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов прокомментировал РБК требование прокуратуры лишить родительских прав участников несанкционированного митинга 27 июля, которые пришли на акцию с маленьким ребенком.

«Если они преследовали цель подвергнуть своего ребенка опасности, то, безусловно, в этом есть злоупотребление родительскими правами. Если же они просто шли с ребенком по улице и оказались на месте проведения несанкционированного массового мероприятия, — это другая история. Если они просто взяли с собой ребенка, чтобы принять участие в санкционированной, несанкционированной акции, — это третья история», — сказал Федотов.

«Если это провокация, то здесь есть прямой умысел. А если нет прямого умысла, то здесь и провокации нет», — добавил глава СПЧ.

Ранее Московская прокуратура обратилась в суд с просьбой лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком. В ведомстве посчитали, что супруги, «эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына».