Появилось видео ДТП с четырьмя машинами на Тверской улице в Москве

Один человек пострадал в результате столкновения четырех машин на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

Автомобили столкнулись около 12:40 мск. «По предварительной информации, пострадал один человек, еще одного осматривают медики», — уточняется в заявлении.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), ДТП произошло на Тверской улице в районе дома 27/1. Движение транспорта в сторону области в настоящее время осуществляется по всем полосам, в центр — только по третьему и четвертому ряду. Видеозапись с моментом аварии опубликована в Twitter ЦОДД.

Кроме того, как уточнили в ЦОДД, у автомобиля Audi, который выехал на встречную полосу, с начала текущего года есть 19 штрафов за нарушение скоростного режима. Обстоятельства ДТП уточняются. По информации оперативных служб, погибших в аварии нет.