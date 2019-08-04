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Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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Общество ,  
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На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека

Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.

Как сообщили агентству в пресс-службе столичного главка МЧС, после аварии автомобиль загорелся. Находившиеся в нем люди погибли из-за столкновения, а не в результате пожара. По данным «РИА Новости», в ограждение врезался автомобиль марки Chevrolet.

Как отмечает РЕН ТВ, машина полностью прогорела. На месте работают экстренные службы. Причины случившегося пока не сообщаются. По данным телеканала, согласно предварительной версии, водитель не смог справиться с управлением и на большой скорости въехал в ограждение.

Общество
В ДТП на западе Москвы погиб один человек

На Кутузовском проспекте в районе Новоарбатского моста в Москве 13 июля столкнулись легковые автомобили марок Hyundai и Infiniti. Погиб один человек, еще четверо пострадали. Сообщалось, что в аварии участвовало несколько автомобилей, один из них загорелся, но его удалось быстро пошутить.

Теги: ДТП в Москве, Киевское шоссе
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