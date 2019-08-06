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Бизнес ,  
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Audi отзовет в России около 6,7 тыс. автомобилей Q5

Официальный представитель Audi в России ООО «Фольксваген Груп Рус» отзовет 6682 автомобиля Q5 из-за возможных неисправностей. Об этом говорится в сообщении Росстандарта. Ведомство также опубликовало перечень VIN-кодов автомобилей, подлежащих отзыву.

Мера касается машин, реализованных в период с 2017 по 2019 год. Причина — возможные неполадки фиксатора на подкрылке. Если он выйдет из строя, крепление накладки колесной арки может ослабнуть и она может отсоединиться.

Еще три автомобиля Audi Q5, реализованных в 2019 году, подлежат отзыву, так как сварное соединение в области крепления подушки безопасности переднего пассажира к передней панели могло быть выполнено с отклонением от спецификации.

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Представители дилера проинформируют владельцев автомобилей, подлежащих отзыву, о необходимости приехать в ближайший дилерский центр для выполнения ремонтных работ. Работы для владельцев проведут бесплатно.

В середине июня «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве более 1,3 тыс. автомобилей Audi A3. Причиной стали возможные неполадки с настройкой фонарей заднего хода.

Теги: Audi, отзыв автомобилей, авторынок
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