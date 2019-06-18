В России отзовут более 1,3 тыс. машин Audi из-за неполадок

Автодилер «Фольксваген Груп Рус» (российское подразделение концерна Volkswagen) отзывает в России 1,323 тыс. автомобилей Audi A3. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Мера касается машин, реализованных в период с 2016 по 2019 год. Ведомство опубликовало перечень VIN-кодов автомобилей, подлежащих отзыву. Причина — настройки фонарей заднего хода, которые включаются черед пять секунд после пуска двигателя.

Помимо этого, будут отозваны автомобиль Audi A4 и Audi A5, реализованные в период с 2017 по 2019 год. Ведомство сообщает, что в некоторых случаях было установлено поворотное тягово-сцепное устройство с дефектным механизмом фиксации. Росстандарт не исключает, что из-за этого устройство может опуститься.

Для владельцев ремонтные работы проведут бесплатно, отмечает ведомство.